Vu et lu au sujet du PSG ce jeudi 26 août 2021 dans la presse hexagonale : Le dossier Mbappé qui se poursuit, le club qui ne sera pas inquiété par le fair-play financier de l’UEFA, les débuts de Lionel Messi qui se précisent en Ligue 1 contre Reims et le tirage au sort à venir en Ligue des Champions.

“À la question “Mbappé ira-t-il au Real ?” le PSG, par la voix de Leonardo, a répondu non aux 160M€ proposés la veille par le Real Madrid, tout en envisageant un tel scénario”, observe l’AFP avant de prendre cette curieuse position : “Si le départ de Mbappé venait à se concrétiser, le PSG serait toutefois prêt à frapper un (autre) grand coup. Car l’arrivée de Ronaldo est de plus en plus évoquée. Sauf que le Portugais, qui semble chercher une porte de sortie à la Juventus Turin où il était remplaçant le week-end dernier pour l’ouverture de la Serie A, se voit partir à Manchester City. Une possibilité qui a pris de l’épaisseur depuis hier car Harry Kane, longtemps pressenti chez les Citizens, a annoncé qu’il restait finalement à Tottenham.”

L’Équipe de ce jeudi revient sur “les dessous d’une réflexion” concernant l’offre du Real Madrid pour Mbappé. Leonardo “a fait preuve de fermeté” devant les médias ce mercredi, et va dans le sens des propos tenus par Nasser Al-Khelaifi dans le journal sportif le 7 juin dernier. “Si Mbappé honore sa dernière année de contrat, ses dirigeants tenteront tout encore pour le prolonger” mais le PSG pourrait commencer à envisager de lâcher son joueur pour une offre “au moins de 180 M€ […] on peut même l’imaginer supérieure au point de flirter les 200M€”, ce qui représenterait une somme colossale. Mbappé pourra “s’engager avec un autre club librement” dans six mois, ce qui pourrait motiver le Paris Saint-Germain de vouloir “empocher une contrepartie financière.” L’arrivée de Messi est susceptible “de compenser un départ du jeune parisien, aussi bien économiquement que sportivement.”

Selon les informations du média sportif, le PSG aurait proposé une prolongation de 5 ans à Kylian Mbappé avec un salaire de 25 M€/an. Le joueur l’aurait refusé car la durée du contrat était trop longue. Il y a quelques jours, le club de la capitale aurait fait une proposition pour un contrat jusqu’en 2024, mais ce fût un nouvel échec des négociations. Kylian Mbappé a fait savoir en fin de saison à Leonardo qu’il ne voulait pas prolonger au PSG. Malgré tout, il se verrait bien jouer avec Lionel Messi et Neymar cette année.

Par ailleurs, trois scénarios sont envisagés si le numéro 7 parisien quitte la capitale française. La première serait de “combler les pertes financières en ne prenant personne”. La deuxième consisterait à aller chercher “le successeur idéal” en la personne d’Erling Haaland mais le Borussia Dortmund “n’est pas disposé à le céder cet été.” Si d’autres noms ont filtré ces dernières heures (Lewandowski, Kane), leurs transferts semblent difficiles à réaliser. Enfin l’arrivée de Paul Pogba ou d’Eduardo Camavinga pourraient compenser le départ de Mbappé.

L’Équipe explique pourquoi “le PSG n’a pas à craindre le fair-play financier” quelque soit l’issue du dossier Mbappé. Malgré l’offre de 160M€ proposée par le Real Madrid, “le PSG fait front, renforcé par le sentiment qu’il n’est pas forcé de vendre pour rester dans les clous du fair-play financier (FPF).” Depuis le début de la pandémie, l’UEFA offre une marge de manœuvre importante aux clubs avec la possibilité de diviser par deux leurs éventuels déficits des saisons 2019-2020 et 2020-2021. Le mode de calcul imaginé par l’UEFA fait que la direction sportive parisienne est donc plutôt sereine. Le quotidien sportif confirme la mise en place d’un futur « salary cap » et d’une « luxury tax ». “Avec ce changement radical, qui devrait s’appliquer dès la saison prochaine, difficile d’imaginer des sanctions fortes pour la dernière année sous l’ancien régime. Le poids du PSG et de son président joue aussi en faveur d’une certaine clémence.”

Pour revenir au terrain, sauf coup dur, Lionel Messi, Neymar et Leandro Paredes seront présents à Reims ce dimanche dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1.

Selon les informations du Parisien, la Casa Blanca devra augmenter sa proposition de 60M€ afin de faire céder les dirigeants parisiens. Ils “exigeraient 220M€ pour laisser filer leur crack […] Une manière pour Paris de ne pas perdre la face et de ne pas brader le joueur qu’il souhaitait conserver et placer au centre de son projet pour les prochaines saisons.” Pour rappel en cas de vente lors de cette période des transferts, le PSG devra verser 35M€ à l’ancien club de Kylian Mbappé, l’AS Monaco. Un accord qui était convenu lors de la signature de joueur en 2017.

Mais pour l’instant, le PSG n’a pas reçu de nouvelle offre de la part du Real Madrid, précise le quotidien régional. Les présidents des deux clubs – Nasser al-Khelaïfi et Florentino Pérez – pourraient notamment se croiser ce jeudi à Istanbul lors du tirage au sort pour la phase de groupes de Ligue des champions. Le Parisien conclut en indiquant que Manchester City “garde un œil sur la situation du prodige français.”

Le Parisien fait un point sur les potentiels plans B qui pourrait arriver au PSG en cas de départ de Kylian Mbappé vers Madrid. Le premier étant Cristiano Ronaldo “la légende” et le journal s’interroge si “deux semaines après l’arrivée de Lionel Messi, une autre légende du foot pourrait-elle débarquer au PSG ?” Ce qui est sur c’est que “la caisse de résonance médiatique d’une telle opération, ce serait de la folie. Et avec le PSG, il ne faut rien exclure. […] Mais ce n’est pas simple et le PSG pourrait donc rapidement se positionner même si, d’un point de vue sportif, on peut douter de la faisabilité de faire cohabiter Messi, Neymar et Ronaldo” explique le quotidien francilien, qui évoque aussi la situation de Robert Lewandovski. Le Polonais est lorgné par les Rouge & Bleu “depuis plusieurs saisons” mais “les Munichois ne veulent pas le voir partir. Toutefois ils sont pragmatiques et si un chèque de plus de 100 millions d’euros leur est proposé pour un joueur de 33 ans, “ils pourraient réfléchir.” Enfin le dernier joueur évoqué est Erling Haaland qui serait “la meilleure réponse sportive pour pallier la perte de son joyau. Le Norvégien est amené à dominer avec le crack de Bondy la planète foot dans un futur proche […] Avec une grosse manne financière, le PSG serait susceptible de faire une proposition à Dortmund […] Autre point positif, son agent Mino Raiola, également conseiller de Donnarumma, Pogba ou Verratti, s’entend très bien avec Leonardo” conclut le journal francilien.

Ce jeudi à Istanbul (18h), le tirage au sort de la phase de groupes aura lieu. Vice-champion de France la saison passée, le PSG sera placé dans le chapeau 2 en compagnie de la Juventus Turin, Manchester United, le FC Séville, Liverpool, le Real Madrid, le FC Barcelone et le Borussia Dortmund. Pour rappel, le PSG ne pourra pas rencontrer une équipe de la même fédération (le LOSC dans notre cas) ainsi que les clubs du même pot.

L’équipe de Mauricio Pochettino sera l’une des équipes à éviter lors de ce tirage au sort de C1, comme indiqué par le journaliste de la Gazzetta dello Sport, Alessandro Grandesso, dans des propos accordés au journal Le Parisien. “Tu auras quand même Messi. Même si Mbappé part, ça impressionne toujours. Il faudra voir qui va arriver derrière. Le PSG est clairement l’équipe à éviter lors de ce tirage. Ce serait un cauchemar pour toutes les équipes italiennes car aucune, sur le papier, n’a le même niveau que le PSG.”