Doit-on parler de dossier Mbappé ou d’affaire Mbappé ? Depuis 48 heures l’histoire se tend entre le club et le clan du joueur. Le Real Madrid a proposé 160M€ au PSG qui n’en veut pas, mais qui se résigne à vendre l’attaquant sous contrat jusqu’au 30 juin puisqu’il ne veut pas du projet du club… Bref, l’histoire tourne au vinaigre, la séparation devient pensable. Et le journaliste au journal L’Equipe Vincent Duluc explique qu’il n’aime pas la communication émergente.

“160M€, ce serait déjà le plus gros transfert de l’histoire pour un joueur à qui il ne reste qu’un an de contrat, c’est déjà une somme complètement considérable, a jugé Vincent Duluc au micro de Franceinfo. Mais “on est vraiment au cœur d’une lutte de communication entre le clan Mbappé et le PSG, puisque chacun veut passer pour une victime et chacun veut faire passer l’autre pour un coupable. […] J’ai un peu de mal à imaginer comment les morceaux pourraient être recollés si jamais Mbappé devait rester au PSG au delà de la fin du mercato le 31 août. Aujourd’hui, je trouve que l’attitude du PSG est un peu contestable parce qu’ils reprochent à Mbappé de vouloir arriver libre à la fin de son contrat alors qu’ils viennent quand même de prendre quatre joueurs libres cet été, dont Lionel Messi. Je les trouve un tout petit peu “gonflés” au niveau de la com. En même temps, ça serait une telle défaite pour le Qatar de voir Kylian Mbappé partir directement au Real Madrid qu’effectivement, la vraie porte de sortie honorable pour le club et pour son actionnaire, c’est de faire de Kylian Mbappé un vilain petit canard, voire un traître.“