Depuis hier, le dossier Kylian Mbappé a pris une autre tournure. Dans la presse espagnole et française, on parle d’une première offre du Real Madrid de 160 millions d’euros pour le numéro 7 parisien. Plusieurs médias parlent d’une offre repoussée par les Rouge & Bleu, d’autres expliquent que le PSG n’a pas encore officiellement rejeté cette dernière. Ce mercredi après-midi, Leonardo a décidé de sortir du silence. Le directeur sportif a expliqué à plusieurs médias dont RMC Sport qu’il souhaite toujours que l’attaquant prolonge son contrat mais ne le retiendra pas s’il veut partir.

“On n’a pas eu beaucoup de communication publique par rapport à ça, mais notre position a toujours été de garder Kylian, de le prolonger, ça a toujours été notre objectif et c’est encore le cas. On a fait deux offres importantes à Kylian : une au niveau des tops joueurs de l’effectif il y a deux mois et une au-dessus de ces joueurs très récemment. On veut lui prouver qu’il est un joueur important, au centre du projet, mais pas au-dessus du projet. Par rapport à la position du Real, ça ressemble à une stratégie pour avoir un non de notre part, pour montrer qu’ils ont tout essayer et d’attendre un an pour l’avoir libre. Cela fait deux ans que le Real se comporte comme ça, c’est incorrect, illégal même car ils ont contacté le joueur. C’est inacceptable pour nous, parce que ce n’est pas correct. C’est la preuve même de la stratégie : une offre arrive à un an de la fin de son contrat et à 7 jours de la fin du mercato. Ils veulent un refus pour montrer à Kylian qu’ils ont tout essayé et commencer à négocier pour l’année prochaine.“

Leonardo qui confirme avoir refusé l’offre du Real Madrid. “Oui, on a dit non verbalement. Mais on ne retient personne. Si quelqu’un veut partir et que nos conditions sont satisfaites, on verra. Mais on a créé un rêve avec nos joueurs cet été, et on ne laissera personne le détruire. On considère l’offre comme très loin de ce que Kylian représente aujourd’hui. On doit aussi une partie de cet argent à Monaco et on considère que la proposition n’est pas suffisante. 160 millions d’euros ? Je ne peux pas confirmer les chiffres, mais c’est autour de ça. C’est moins que ce qu’on l’a payé. Mais c’est surtout la manière de faire du Real Madrid qui ne nous plaît pas.“

Le dirigeant brésilien qui indique aussi que Kylian Mbappé a toujours promis à ses dirigeants qu’il ne quitterait jamais le PSG libre. “Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair. Si le Real Madrid fait une offre, ça me semble clair… Moi je donne une position, qui, je pense, est claire pour tout le monde. On ne peut pas, la dernière semaine du mercato changer nos plans. S’il a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais c’est à nos conditions. Avec Kylian, on a beaucoup parlé, il nous a toujours dit les mêmes choses. Kylian a toujours promis qu’il ne partirait pas libre du club. C’est toujours ce qu’il nous a dit.“

Leonardo qui dément les désaccords entre lui et Nasser al-Khelaïfi. “On n’a jamais ouvert la porte à un départ. JAMAIS. Les gens disent que j’ai envie de vendre et pas Nasser, mais moi ou Nasser on pense la même chose. On est sur la même longueur d’onde. On défend le club. Notre objectif, c’est de le prolonger et de le garder. Mais si un joueur veut partir, c’est à nos conditions, ce n’est pas seulement pour Kylian, c’est pour tous les joueurs.“