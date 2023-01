Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, Sergio Rico ronge son frein à Paris, l’Espagnol étant le troisième gardien derrière Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Mais il pourrait changer d’air cet hiver.

Après un prêt infructueux du côté de Majorque lors des six derniers mois de la saison 2021-2022, Sergio Rico est revenu au PSG. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Rouge & Bleu, le portier espagnol (29 ans) est troisième dans la hiérarchie des gardiens derrière Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Il a très peu de chances de jouer cette saison, un départ lors de ce mercato hivernal est donc une possibilité. Depuis quelques jours, on annonce un intérêt de l’AC Milan pour le natif de Séville.

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, Sergio Rico a donné son accord pour rejoindre l’AC Milan sous la forme d’un prêt de six mois. Mais le PSG veut attendre de connaître la situation de Keylor Navas avant d’accepter de prêter Sergio Rico. Si le gardien costaricain venait à quitter les Rouge & Bleu durant ce mercato hivernal, Rico deviendrait alors la doublure de Gianluigi Donnarumma et la porte se fermerait donc pour l’équipe de Zlatan Ibrahimovic. Une information confirmée par Fabrizio Romano. Le spécialiste du mercato explique que le PSG n’a pas encore pris de décision sur l’avenir de Sergio Rico. L’AC Milan souhaite un prêt et a déjà discuté avec les Rouge & Bleu. Mais les dirigeants parisiens souhaitent d’abord clarifier la situation de Keylor Navas avant de se prononcer sur l’avenir de Sergio Rico.

Paris Saint-Germain have not made any decision yet on Sergio Rico’s future. AC Milan want the Spanish GK on loan, they had direct contact with PSG. 🇪🇸 #transfers

PSG want to clarify Keylor Navas situation in order to find a solution for him before deciding on Sergio Rico. pic.twitter.com/4WcC111eXL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2023