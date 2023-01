Le PSG ne compte pas se montrer actif sur le marché des transferts mais pourrait laisser une porte de sortie à son gardien, Keylor Navas.

Depuis le 1er janvier, le mercato hivernal a ouvert ses portes. Une occasion en or pour les Rouge & Bleu de renforcer l’effectif et notamment le banc ? À priori non, comme l’a récemment déclaré le coach parisien, Christophe Galtier, en conférence de presse : « Je suis très heureux et satisfait de l’effectif que j’ai. Un mercato reste un mercato. Il n’y aura pas d’arrivée s’il n’y a pas de départ, les choses sont claires. Je suis en relation permanente avec Luis Campos. A l’heure actuelle, on n’a pas eu de joueurs qui ont demandé à aller voir ailleurs, ça veut dire qu’ils sont bien ici. Mais ce n’est que l’ouverture du mercato, ça va être long, nous avons beaucoup de matchs pendant cette période. On verra comment les choses évoluent. J’ai un groupe qui travaille très bien depuis la reprise en juillet. Il peut se présenter à un moment un joueur qui n’est pas satisfait de son temps de jeu ou qui n’est pas très heureux. On discutera les uns et les autres pour voir les possibilités. Mais, je le répète, à mon sens, il n’y aura pas d’arrivée, s’il n’y a pas de départ. » Mais, le board parisien pourrait avoir une vision différente au poste de gardien de but. Avec les présences de Gigio Donnarumma, Keylor Navas, Sergio Rico et Alexandre Letellier, le club de la capitale est bien fourni dans ce secteur.

Keylor Navas dans le viseur du Club America

Dans l’ombre de Gigio Donnarumma cette saison, Keylor Navas n’est pas satisfait de sa situation actuelle chez les Rouge & Bleu. Encore sous contrat jusqu’en 2024, le Costaricien pourrait plier bagage. Mais reste à savoir quelles opportunités s’offriront à lui. L’été dernier, le Napoli était fortement intéressé par le portier parisien, mais sans que cela se concrétise. Et dans ce mercato hivernal toujours particulier pour les clubs, une étonnante porte de sortie s’offre au gardien de 36 ans. En effet, comme le rapporte Fox Sports, le Club America serait intéressé par Keylor Navas. Selon le média mexicain, le club basé à Mexico aurait coché le nom de l’ancien du Real Madrid. Avec le départ de Guillermo Ochoa à l’US Salernitana, le club mexicain est à la recherche d’un gardien expérimenté.

Reste désormais à savoir si le triple vainqueur de la Ligue des champions serait intéressé par cette destination, lui dont la valeur marchande est estimée à 5M€. Interrogé à ce sujet, le directeur technique du club, Hector Gonzalez Inarritu, n’a pas confirmé cette rumeur : « Pas du tout. Je suis en vacances en famille. Pour l’instant, il n’y a rien. Je ne suis pas au courant de cette information. »