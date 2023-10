La solution de Théo Hernandez pour stopper Mbappé

Actuellement coéquipier en équipe de France, Théo Hernandez et Kylian Mbappé vont s’affronter dans dix jours lors de PSG / Milan AC. Le défenseur a la solution pour stopper l’attaquant.

Le PSG retrouve la compétition samedi après-midi (17 heures, Prime Video) avec la réception – au Parc des Princes – de Strasbourg pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. Quatre jours après, toujours au Parc, le club de la capitale reçoit l’AC Milan dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Les Parisiens devront absolument s’imposer pour laver l’affront sur la pelouse de Newcastle (4-1). De son côté, le club milanais a réalisé deux matches nuls et vierges en ce début de campagne européenne.

« Fais faute quand tu peux »

Lors de cette rencontre entre le PSG et l’AC Milan, plusieurs coéquipiers en équipe de France vont s’affronter. Mike Maignan, Olivier Giroud et Théo Hernandez côté italien, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Lucas Hernandez côté PSG. Théo Hernandez, latéral gauche, s’est réjoui de ne pas devoir se coltiner le meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu dans son couloir, avant de donner son conseil à ses coéquipiers pour défendre sur le capitaine des Bleus. « Il est de l’autre côté, c’est mieux (rire !). C’est mieux qu’il aille de l’autre côté (rire !), lance Théo Hernandez pour Téléfoot. J’ai donné des conseils aux autres défenseurs ? Oui. À Calabria, je lui ai donné des conseils, je lui en donne encore pour voir s’il peut le freiner. Il faut quoi pour stopper Kylian Mbappé ? Bah… faire faute ! Fais faute quand tu peux. Comme cela, on ferme et puis c’est bon.«