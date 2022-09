Après une première année difficile sous le maillot du PSG (34 matches, 11 buts, 14 passes décisives), Lionel Messi semble avoir retrouvé son niveau depuis le début de la saison 2022-2023. La Pulga a marqué six buts et délivré huit passes décisives en 11 matches. Son entente avec Neymar et Kylian Mbappé est toujours présente et son replacement au cœur du jeu a été bénéfique pour lui.

Un nombre d’Expected Threat très élevé

Une statistique prouve que Lionel Messi est bien revenu à son niveau depuis le début de la saison du PSG. Quand la Pulga est en possession du ballon, les Rouge & Bleu ont trois fois plus de chance de marquer. L’Argentin (35 ans) devance Gérard Deulofeu (Udinese) avec deux fois plus de chance de marquer pour son équipe. Kylian Mbappé (x1,6) et Neymar (x1,5) complètent le Top 4. Les Expected Threat mesurent la probabilité accrue (ou diminuée) d’une équipe de marquer en fonction de l’action d’un certain joueur en possession.