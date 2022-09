Pour sa deuxième saison au PSG, Lionel Messi montre un visage plus séduisant. Moins buteur qu’à sa période au FC Barcelone, l’international argentin a modifié son style de jeu et reste redoutable dans sa qualité de passe.

Après une première saison d’adaptation au PSG, Lionel Messi montre un autre visage depuis le début de l’exercice 2022-2023. Profitant d’une préparation physique optimale, le numéro 30 des Rouge & Bleu compte déjà 5 buts et 8 passes décisives en 10 matches disputés. De belles statistiques à l’image de ses deux compères d’attaque, Neymar Jr (11 buts et 7 passes décisives) et Kylian Mbappé (10 buts). Dans un entretien au Parisien, l’ancien joueur du PSG (2008-2011), Ludovic Giuly, qui a côtoyé le septuple Ballon d’Or au FC Barcelone, a évoque la forme actuelle de l’Argentin.

Giuly souligne le changement dans le jeu de Messi

Dans un premier temps, l’ancien international français a rappelé les raisons de la méforme de Lionel Messi lors de l’exercice 2021-2022. « J’ai toujours su que ce serait compliqué pour lui la saison passée. Quand tu as été le roi du monde dans un club et que tu débarques du jour au lendemain dans un nouveau pays et dans un autre championnat, ce n’est jamais évident, même si tu es le meilleur joueur du monde. Il faut du temps pour encaisser le changement et on a vu que sa première année a été compliquée. Mais j’étais persuadé que sa deuxième saison serait belle car les grands joueurs se remettent toujours en question, c’est ce qu’il a fait. »

Si il est moins buteur qu’à une certaine époque, Lionel Messi a surtout évolué son jeu, comme l’a souligné, Ludovic Giuly. « Certes, ce n’est plus le même mais la qualité est toujours présente. Il reste ‘Leo’, celui qui peut changer un match. Son intelligence aujourd’hui, c’est d’être capable d’être décisif autrement. Comme il l’est un peu moins sur la finition, il l’est désormais sur la dernière passe. Il montre à tout le monde qu’on peut encore évoluer et changer sa façon de jouer, même à 35 ans. C’est un bon exemple pour tous les joueurs, les jeunes comme les anciens. »