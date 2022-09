Le PSG, « l’apothéose » de la carrière de Mevlut Erding

Mevlut Erding a joué trois ans et demi au PSG (2009-Janvier 2012, 110 matches, 30 buts, 10 passes décisives). L’attaquant turc (35 ans) a, comme son compère d’attaque Guillaume Hoarau, annoncé sa retraite il y a quelques semaines. Invité de BeIn Sports, est revenu sur son passage à Paris avant d’encenser le nouveau Paris.

« Quand tu marques au Parc des Princes, je peux te dire que tu ne dors pas la nuit. J’habitais juste à côté du Parc des Princes, je rentrais à pied chez moi avec ma capuche, personne ne me voyait. C’était extraordinaire. Voir le PSG tout en haut, ça me fait kiffer, rêver, parce qu’ils sont à leur place aujourd’hui. Les Qataris sont arrivés, moi j’étais là. J’ai tout de suite vu qu’ils avaient beaucoup d’ambitions. Et puis mois, j’ai fait mon temps et c’était la place au plus grand joueur. Mais c’était l’apothéose, je me souviens de tous mes buts avec le PSG.«