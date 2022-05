C’est un feuilleton qui tient en haleine toute la planète football, et plus particulièrement les supporters du PSG, en fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé devrait annoncer sa décision définitive ce week-end. Le numéro 7 francilien hésitait entre deux options bien différentes : parapher un nouveau bail avec Paris ou tenter un nouveau challenge du côté du Real Madrid. Une décision désormais actée et qui ne fait plus guère de doute pour nombre de spécialistes aujourd’hui.

Une annonce imminente ?

En effet, depuis ce vendredi, le vent semble avoir clairement tourné. Alors que dans un premier temps tous les signaux faisaient penser à un départ de l’international tricolore direction la Casa Blanca, la vérité du jour serait donc toute autre. Car oui, peu à peu, les différentes informations se regroupent et disent unanimement la même chose : Kylian Mbappé est sur le point d’entériner son avenir à court terme avec le PSG. Ce samedi après-midi, c’est Gianluca Di Marzio qui fait une annonce de poids. En effet, selon le journaliste italien, cela ne fait plus aucun doute, l’ancien monégasque sera un joueur rouge et bleu l’an prochain. L’officialisation de cette grande nouvelle ne devrait donc plus trop tarder. Selon plusieurs sources, celle-ci pourrait avoir lieu ce samedi soir, à l’occasion de la dernière rencontre du club de la capitale face au FC Metz dans son antre du Parc des Princes (21h00, 38e journée de Ligue 1). Toujours selon Gianluca Di Marzio, Kylian Mbappé pourrait même annoncer sa décision lui-même après cette opposition face aux messins lors des festivités ponctuant le dixième titre de champion de France des Rouge et Bleu.

De son côté, RMC y est allé également de ses informations. Le média hexagonal corrobore les dires de Gianluca Di Marzio : la prolongation de Kylian Mbappé serait ainsi en très bonne voie. Néanmoins, RMC tempère quelque peu les choses en expliquant que rien n’est signé pour l’heure.