Ça a été LA bombe de ce jeudi soir, Kylian Mbappé va donc (enfin) annoncer la décision sur son avenir. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international français avait déclaré à l’issue de la cérémonie des Trophées UNFP, qu’il avait quasiment fait son choix, et que son avenir sera réglé « bien avant le 28 mai. » Désormais, l’actuel joueur du PSG sait de quoi sera fait son futur. Depuis quelques heures, les tendances semblent s’inverser avec une prolongation potentielle de l’international français à Paris. Interviewé par le média Korus Plus EG, la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, a réagi aux multiples rumeurs sur l’avenir de son fils et annonce qu’il y a un accord avec le Real Madrid… et le Paris Saint-Germain !

« Nous n’aurons pas de nouvelles réunions pour discuter de l’avenir de Kylian, ces réunions sont désormais terminées. Maintenant, nous avons trouvé un accord avec le Real Madrid et le PSG et les discussions sont terminées car c’est Kylian qui doit choisir. Les deux offres, celle du PSG et du Real, sont presque identiques. Au Real, mon fils aura le contrôle de ses droits d’image et d’autre part, il y a une compensation financière. Les deux offres ne diffèrent pas beaucoup entre elles, elles sont égales. »