Depuis plusieurs semaines, le conflit entre Nasser al-Khelaïfi et la mairie de Paris au sujet du Parc des Princes fait l’actualité. Le président du PSG, qui souhaite être propriétaire de son stade, menace de quitter l’enceinte historique des Rouge & Bleu s’ils ne trouvent pas d’accord avec la Mairie. Un sujet qui s’est invité au Conseil de Paris.

Lors de la Coupe du Monde au Qatar, Nasser al-Khelaïfi – le président du PSG – a donné de très nombreuses interviews. Et dans ces dernières, il a beaucoup été question du Parc des Princes et de la volonté du dirigeant parisien de posséder son propre stade, et dans l’idéal bien évidemment le Parc des Princes. Mais la Mairie de Paris préfèrerait continuer de louer l’enceinte parisienne au club, même si la vente de cette dernière n’est pas encore abandonnée. Hier, lors du Conseil de Paris, « face à la pression médiatique orchestrée par le président du club, les élus parisiens se sont opposés à toute proposition d’achat de l’enceinte sportive« , rapporte Le Parisien. La municipalité a voté « en faveur d’un vœu des communistes, qui vise à rappeler que le Parc des Princes « n’est pas une marchandise ». Une opposition de principe, qui laisse à penser que les négociations sur le sujet seront tout sauf un long fleuve tranquille.«

Emmanuel Grégoire explique que la ville privilégiait l’hypothèse d’un bail emphytéotique

Le quotidien régional rappelle que le PSG souhaiterait faire passer le Parc des Princes de 48 000 à 60 000 places. Lors du Conseil de Paris, Emmanuel Grégoire – premier adjoint à la Mairie de Paris – a fait savoir que cela coûterait plusieurs centaines de millions d’euros mais que l’actionnaire des Rouge & Bleu s’y refuse sans en devenir propriétaire. « La Ville privilégiait l’hypothèse d’un bail emphytéotique. Lequel permettrait à la Ville de louer pour de longues années le stade, moyennant une prise en charge des travaux et de l’entretien« , conclut Le Parisien.