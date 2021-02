La venue de Lionel Messi au PSG est possible (L’E)

C’est le dossier qui affole la presse du monde entier depuis plusieurs mois. Lionel Messi est en fin de contrat en juin prochain. L’international argentin a trois solutions selon les indiscrétions. Rester au FC Barcelone, rejoindre le PSG ou Manchester City. Et à deux jours du huitième de finale aller entre le Barça et le PSG, l’Equipe relance ce dossier en expliquant qu’une arrivée de Lionel Messi dans la capitale française est possible en détaillant plusieurs raisons à ça. La première, La Pulga est libre et peut donc négocier avec les équipes de son choix. “Ne pas payer d’indemnité de transfert pour un joueur comme Messi libère quelque peu le champ des possibles, mais les sommes en jeu restent colossales.”

La seconde raison se nomme Neymar. Le Brésilien veut rejouer avec son ami. “Neymar est tout proche de prolonger son bail dans la capitale, c’est donc au PSG que les deux garçons pourraient se retrouver.” Il y a aussi Leonardo qui a déjà tâté le terrain. “Peu de clubs ont l’envergure et la capacité financière pour attirer Messi. Paris si, à certaines conditions. Il est donc légitime que le club – et son recruteur en chef – se positionne. Le contraire serait étonnant, pour ne pas dire une faute professionnelle.” Il y a enfin la question sur l’avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin 2022. “Si Leonardo s’est positionné, c’est peut-être pour anticiper le départ de Kylian Mbappé cet été. En fin de contrat en juin 2022, le champion du monde hésite et tarde à allonger son bail parisien. S’il devait ne pas le faire, son club devrait s’en séparer pour récupérer une indemnité de transfert non négligeable.” Mais le quotidien sportif ne cache pas que ce sera une opération compliquée notamment en raison des finances du club, frappé de plein fouet par la crise du Coronavirus.