Ce matin le Barça pointe à la 5e position de laLiga, une place gagnée grâce à une victoire 1-0 à Huesca, la lanterne rouge. Un but de Frenkie De Jong sur une passe de Lionel Messi à la 27e minute aura pesé trois points. Mais malgré avoir dominé la rencontre en première période, avec un seul but d’avance, les Catalans ne sont pas épargnés des sueurs froides dans le glacial Alcoraz (0°C) en seconde période. Ronald Koeman est revenu au 4-2-3-1 pour ce Huesca-Barça avec l’ex-toulousain Martin Braithwaite en pointe et Antoine Griezmann sur le banc. Et il a plutôt convaincu sa presse locale. “Un 0-1 intéressant et plus d’une heure de jeu qui vaudrait la peine d’être enregistré dans la ‘sesera’ d’une équipe qui a besoin de gagner beaucoup en cohérence”, commente Sport. “Le Barça souffre, mais n’échoue pas à Huesca”, souligne le Mundo Deportivo. “Le Barça a disputé une bonne première mi-temps à Huesca et cela lui a valu une victoire importante. L’équipe de Koeman a amélioré son pressing et la circulation du ballon en première mi-temps.” Prochain rendez-vous en Liga pour l’adversaire européen du PSG : un déplacement à Bilbao (9e) dès mercredi soir (21 heures).

Le XI du Barça (4-2-3-1) : Ter Stegen – Dest (Pjanic, 75e), Araújo, Lenglet, Jordi Alba – De Jong, Busquets (Mingueza, 75e) – Messi, Pedri, Dembelé – Braithwaite (Griezmann, 81e).