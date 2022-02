La finale de la Ligue des Champions 2022 doit se jouer le 28 mai prochain. Au départ, cette dernière était prévue à la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg. Mais la guerre entre l’Ukraine et la Russie aura également des conséquences dans le monde du sport. L’UEFA a décidé de délocaliser la finale.

Alors que plusieurs médias plaçaient quatre villes comme favorites pour récupérer l’évènement, Budapest (Hongrie), Madrid (Espagne) et Istanbul (Turquie), le match ne se déroulera pas dans l’une de ses villes. Ce vendredi, l’instance du football européen a réuni son Comité exécutif. Et à la sortie de ce dernier, l’UEFA a dévoilé la ville et le stade qui accueillera la finale. Ce sera le Stade de France. Une première pour la France depuis 2006 et la finale entre le FC Barcelone et Arsenal (2-1).