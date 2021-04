L’UEFA s’interrogerait sur la finale de C1 à Istanbul suite au confinement en Turquie (Daily Mail)

En cette fin de saison 2020-2021 palpitante, le PSG est encore en lice dans trois compétitions. En effet, les Rouge et Bleu voudront réaliser un quadruplé historique (Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions et Trophée des Champions). Concernant la C1, les Rouge et Bleu devront avant tout venir à bout de Manchester City (28 avril – 4 mai) afin d’atteindre pour une deuxième année consécutive la finale d’UEFA Champions League. Initialement prévue le 29 mai à Istanbul (Turquie) cette finale pourrait être délocalisée dans un autre stade. En effet comme le rapporte le Daily Mail, l’UEFA s’interrogerait sur la finale de Ligue des champions qui doit se dérouler à Istanbul. La raison ? Le nouveau confinement mis en place par la Turquie ce lundi afin d’endiguer la nouvelle vague de Covid-19 au sein du pays.

Un confinement qui durera jusqu’au 17 mai, soit douze jours avant la date de la finale de C1 (29 mai). En effet, l’instance européenne avait prévu d’accueillir au moins 9.000 spectateurs au Stade Olympique Atatürk d’Istanbul (80.000 places). Ainsi, l’UEFA va demander en urgence plus d’informations aux autorités turques, comme le rapporte le média anglais. L’objectif des autorités sera de revenir à un palier de 5.000 cas positifs par jour (37 312 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés ce lundi pour un total de 353 décès). En cas de changement de stade, le Daily Mail indique que Wembley (Londres) ne devrait pas être choisi en cas de finale entre Manchester City et Chelsea. Pour rappel la saison passée, la finale 2020 de Ligue des champions devait avoir lieu à Istanbul. Mais face à la propagation du Coronavirus, l’UEFA avait décidé d’organiser un Final 8 à Lisbonne (Portugal).