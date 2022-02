Demain soir (21 heures, Canal Plus Décalé), le PSG reçoit – au Parc des Princes – Saint-Etienne dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, les Rouge & Bleu se sont entraînés une dernière fois au Camp des Loges.

Durant cette séance, Mauricio Pochettino a pu compter sur un groupe quasiment au complet. Resté aux soins hier en raison de douleurs aux adducteurs, Leandro Paredes n’était pas sur la pelouse avec ses coéquipiers du PSG. Le milieu de terrain argentin se dirige donc vers un forfait pour la réception des Verts. Sergio Ramos, toujours gêné par son mollet, n’était pas non plus sur la pelouse. Ander Herrera, Layvin Kurzawa et Edouard Michut étaient également absents. Comme depuis plusieurs semaines, Xavi Simons a participé à l’entraînement.