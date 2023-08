Alors que son arrivée au PSG ne fait plus aucun doute, Ousmane Dembélé doit encore se montrer patient à cause du FC Barcelone qui tarde à envoyer les documents nécessaires.

Le PSG a décidé de passer la seconde pour son secteur offensif. Après avoir tâté le terrain sur plusieurs dossiers (Harry Kane, Bernardo Silva, Victor Osimhen, Rasmus Højlund), le club parisien a enfin accéléré dans un secteur de jeu qui en avait grandement besoin. Si les dossiers Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos sont actuellement au centre de l’actualité, le board parisien a bouclé depuis quelques jours l’arrivée d’Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone. Mais il faudra encore patienter avant que l’ancien Rennais devienne officiellement un nouveau joueur des Rouge & Bleu.

Le FC Barcelone ne se presse pas pour remettre les documents

En effet, L’Equipe confirme que l’arrivée d’Ousmane Dembélé est bien actée mais que sa finalisation a pris du retard. Présent à Paris depuis jeudi, l’ailier droit de 26 ans doit encore patienter car les deux clubs discutent toujours. En effet, le quotidien sportif rapporte que « les dirigeants catalans ne se pressent pas pour transmettre les documents. Résultat, sa visite médicale a été décalée, or c’est un préalable indispensable à la signature du contrat. » Mais cela ne remet pas en cause sa venue chez les champions de France. L’ancien Rennais et le PSG se sont déjà mis d’accord depuis plus d’une semaine et ce n’est qu’une question de temps et de papiers. « Lundi, le Barça avait laissé cinq jours à l’attaquant pour aboutir à un terrain d’entente financier, mais il n’est en réalité tenu à aucun délai. »

Ousmane Dembélé avait une seule condition : activer sa clause avant le 1er août, ce qu’il a fait par courrier le 31 juillet dernier. Ce transfert se fera donc contre une indemnité de 50M€ et le club parisien a jusqu’à la fermeture du mercato, le 1er septembre prochain, pour boucler formellement cette arrivée. Mais le board des Rouge & Bleu compte finaliser l’affaire au plus vite. « Dans l’idéal, l’objectif reste de compter sur l’attaquant à la reprise de l’entraînement, lundi », conclut L’E.