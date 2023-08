Depuis plusieurs semaines, le PSG est en conflit avec son attaquant phare, Kylian Mbappé. Face à cette situation, le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, a décidé d’écarter le Français du groupe professionnel, un choix compréhensible aux yeux de Laurent Nicollin, président du Montpellier Hérault.

L’été du PSG est actuellement parasité par le dossier Kylian Mbappé. Ne souhaitant pas prolonger son contrat et ainsi partir libre à l’été 2024, l’international français a provoqué le courroux du board parisien. Et pour remédier à ce problème et inciter le joueur à quitter le Ville Lumière dès cet été, les hautes sphères parisiennes ont décidé d’écarter le numéro 7 de la tournée en Asie. Ainsi, depuis une dizaine de jours, l’attaquant de 24 ans s’entraîne avec le loft, composé de joueurs qui sont invités à trouver une porte de sortie lors de ce mercato estival. Si la décision de Nasser al-Khelaïfi est difficilement compréhensible pour certains observateurs de football, le patron des Rouge & Bleu peut compter sur le soutien de Laurent Nicollin.

« Nasser a envoyé un signal fort, il doit se sentir trahi »

Interrogé par RMC Sport sur ce dossier Mbappé, le président du Montpellier HSC a tenu à défendre son homologue parisien. « Moi, j’aimerais bien être dans un loft aussi doré (sourire). Il n’est pas à la cave, on ne va pas sortir les mouchoirs et pleurer sur la situation. Je ne suis pas au PSG, je ne sais pas ce qu’il s’y passe ou pas. Je m’en tamponne, ce n’est pas mon problème. C’est bien pour le football français si Mbappé reste en France, après si le PSG se sent floué et qu’ils veulent vendre le joueur, tant mieux pour Paris. Je n’ai pas de jugement sur les attitudes des uns et des autres. On verra fin aout/début septembre quand ce sera terminé. Je pense qu’il réintegrera l’effectif pro. Nasser a envoyé un signal fort, il doit se sentir trahi. Je n’ai pas discuté avec lui mais on ne peut pas le critiquer à longueur de temps en disant que ce n’est pas un président qui impose alors que là il impose. Après je connais un peu ce monde et Mbappé n’a aucun interêt à négocier quelque chose parce qu’il sera libre à la fin de la saison et gagnera plus que ce qu’il gagne. Ce n’est plus du football. Le foot, c’est le terrain et créer de la joie et de la passion. Ils trouveront une solution et on verra à la fin. C’est le souci du PSG, pas le mien. »

Et pour Laurent Nicollin, le possible départ de Kylian Mbappé n’aura pas un si gros impact sur le prochain appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1. « Quand tu lances un appel d’offres, c’est toujours mieux d’avoir tes meilleurs joueurs. Même si Mbappé n’est pas là, Paris prend Dembélé. Lyon a une grosse équipe, Marseille a une grosse équipe et a fait l’effort de prendre quatre-cinq joueurs de top niveau. On a eu un championnat passionnant l’an dernier aussi bien en haut qu’en bas. Après, c’est toujours mieux d’avoir Mbappé, mais c’est un tout. Il faut jouer avec une équipe. Il y a Lens, Nice, Strasbourg. Les capitaux étrangers permettent de garder les meilleurs joueurs et d’en avoir de nouveaux. On est passé à 18 clubs donc il y aura des matchs en moins et les équipes seront meilleures en Europe. On aura plus de points UEFA. Pour vendre nos droits, il faut que les clubs européens ramènent des points. Moi je pense que la L1 est un championnat d’un très haut niveau. On a une déficience niveau européen surtout quand tu vois que les Belges, Hollandais et Portugais vont loin. On est passé à 18 pour ça. »