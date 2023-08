MAJ – Mercato : le PSG passe la seconde pour Kolo Muani

Au cours de ce mercato estival 2023, le PSG semble avoir ciblé son attaque comme secteur de jeu à renforcer prioritairement. En ce sens, le nom de Randal Kolo Muani revient avec insistance ces dernières semaines, et la piste de prend de l’épaisseur aujourd’hui.

Depuis le début du marché des transferts, le PSG a vu de nombreux attaquants lui être associés. En effet, dans sa quête de renfort offensif, le club de la capitale se serait à minima informé sur Harry Kane, Dusan Vlahovic, Rasmus Höjlund, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Ce dernier semble être le dossier le plus concret ces derniers jours, avec l’attaquant du SL Benfica. Pour l’international français, les derniers échos de la presse avançaient un retour en force du PSG dans la course, et des « discussions concrètes » étaient évoquées par Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sport Germany. Les différentes sources d’informations en France soulignaient l’aspect prioritaire de Randal Kolo Muani pour les dirigeants du Paris Saint-Germain, un dossier directement dirigé par Nasser Al-Khelaïfi selon nos confrères de L’Equipe. Aujourd’hui, de nouveau paramètres entrent en compte dans ce dossier et vont dans le sens de toutes les informations avancées jusque-là.

🚨 BREAKING : Randal Kolo Muani a annoncé à ses dirigeants qu'il voulait quitter Francfort cet été !



Le joueur est ciblé par le PSG et l’intérêt est réciproque. Paris devrait se positionner sur le joueur après avoir finalisé l’arrivée de Gonçalo Ramos 🔥🇫🇷



[@FabriceHawkins] pic.twitter.com/J8AcASHWBS — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 4, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Un souhait communiqué et un intérêt réciproque

Si le PSG a fait de Randal Kolo Muani une priorité, toutes les planètes semblent alignées à ce jour pour que l’opération aille à son terme. En effet, selon les informations d’RMC Sport, l’attaquant français aurait communiqué à sa direction de l’Eintracht Francfort son souhait de quitter le club. Une nouvelle qui aurait été bien reçu par les dirigeants du club allemand, qui restent ouvert à un départ. « L’international français est courtisé par le PSG et cet intérêt est réciproque« , ajoutent nos confrères d’RMC Sport. De plus, Foot Mercato affirment que l’ancien du FC Nantes serait attentif aux arguments du PSG, qui a accéléré les discussions. Par ailleurs, le spécialiste mercato, Fabrizio Romano, affirme de son côté que l’Eintracht Francfort « pousse à nouveau pour signer Elye Wahi« . Le club de Bundesliga pousse en affirmant auprès du joueur son souhait de l’inscrire dans un projet à long terme. Le Montpelliérain est par ailleurs toujours l’objet de l’intérêt de Chelsea, qui a la volonté de le prêter dans la foulée au RC Strasbourg. L’intention de l’Eintracht Francfort de recruter Elye Wahi laisse présager à un départ de Randal Kolo Muani. Ce dernier est toujours surveillé par le Bayern Munich qui peine à conclure le dossier Harry Kane, et a perdu Sadio Mané, qui s’est envolé pour Al Nassr.

En parallèle du dossier Randal Kolo Muani, RMC Sport rappelle que le PSG est toujours sur le point de recruter Gonçalo Ramos : « Le Portugais est en passe de signer dans le club de la capitale. La formule prêt avec option d’achat 65 + 15M€ est privilégiée. Paris espère boucler le dossier dans les 48h« .

MAJ, 19h56 : L’Équipe confirme ces diverses informations dans la foulée. Randal Kolo Muani a bien demandé à ses dirigeants un bon de sortie pour cet été. L’Eintracht Francfort n’entend, de son côté, pas pour autant brader son meilleur joueur. D’ailleurs, prenant acte de cette décision, le club allemand s’est déjà lancé sur la piste du successeur de l’international tricolore en la personne d’Elye Wahi, la promesse du Montpellier HSC. Le quotidien sportif précise, en outre, que le PSG va passer la seconde dans ce dossier. Des négociations auraient donc été entamées en ce sens avec l’ancien nantais. Le but serait, dans un premier temps, de convaincre Randal Kolo Muani de rallier les rangs rouge et bleu et donc de trouver un accord contractuel avec lui. Dans un second temps, et ce sera sans doute le plus difficile, il faudra se mettre d’accord avec l’Eintracht Francfort. Aux dernières nouvelles, le prix de cet hypothétique transfert pourrait se situer aux alentours des 90 millions d’euros.