De retour à l’entraînement depuis plus d’une semaine, Kylian Mbappé n’était pas dans le groupe du PSG pour le déplacement à Tel Aviv pour y affronter Lille dans le cadre du Trophée des Champions. Presnel Kimpembe, Danilo Pereira et Georginio Wijnaldum, revenus plus tard que lui, étaient eux présents et ont même joué lors de la défaite contre les Lillois (1-0).

Une absence qui a fait parler, certains voyants une sanction pour l’attaquant français, lui qui n’a pas encore prolongé son contrat qui court jusqu’en juin 2022. Mais cette absence n’a rien à voir avec son avenir assure le journaliste de Téléfoot, Julien Maynard sur son compte twitter. Le numéro 7 parisien n’est pas encore prêt physiquement. Le journaliste conclut en indiquant qu’il devrait être sur la feuille de match pour le premier match de la saison de Ligue 1 et le déplacement à Troyes (samedi, 21 heures).