Kimpembe : “Il y a forcément de la déception”

De retour seulement lundi à l’entraînement, Presnel Kimpembe était titulaire lors de la défaite du PSG contre Lille au Trophée des Champions (1-0). Porteur du brassard, Presko a livré une très belle performance, assumant son rôle de leader (noté 7 par la rédaction de CS). Le titi parisien a assuré qu’il y avait de la déception par rapport à la perte du titre mais a tenu à relativiser cette défaite, le PSG étant encore en tout début de saison.

“Il y a forcément de la déception, c’est une finale et il y avait un trophée à la clé. Ça fait mal mais c’est le début de saison, il faut retrouver les automatismes. On avait dans cette équipe pas mal de jeunes, il faut réussir à créer des liens. Je félicite Lille mais ce n’est que le début de saison, on va se préparer pour la suite, assure le capitaine parisien pour PSG TV. On a eu le ballon, mais ça ne suffit pas, il faut créer des occasions et des opportunités, le football est comme ça, il faut garder la tête haute pour la suite. La préparation n’est pas finie, il va bien falloir préparer ce match de Troyes, il faut tourner la page et passer à autre chose.“