L’AC Milan pas intéressé par Mauro Icardi

Mauro Icardi a encore un an de contrat avec le PSG. Il devrait quitter le club de la capitale cet été. l’Argentin ne devrait pas prendre la direction de l’AC Milan.

Indésirable au PSG lors du mercato estival 2022, Mauro Icardi avait trouvé une porte de sortie en rejoignant Galatasaray. Un prêt salvateur pour l’attaquant qui a retrouvé des couleurs sous le maillot du club stambouliote. En 26 matches toutes compétitions confondues, il a marqué 23 buts et délivré 8 passes décisives. Il a permis à Galatasaray de s’offrir le titre de champion de Turquie. Des performances qui attisent les convoitises.

A voir aussi : Pisté par le PSG, Marcus Thuram a finalement choisi l’Inter

Icardi a été proposé à l’AC Milan

Galatasaray aimerait bien conserver le joueur, qui a encore un an de contrat avec le PSG. Mais il ne serait pas le seul puisque des clubs de Serie A s’intéresseraient à lui tout comme l’Arabie saoudite. Désireux de s’en séparer, le PSG pourrait faire monter les enchères et récupérer une belle somme d’argent pour l’ancien joueur de l’Inter. Une chose est sûre, il ne devrait pas rejoindre l’AC Milan. Même si le club lombard est à la recherche d’un attaquant après la retraite de Zlatan Ibrahimovic et le choix de Marcus Thuram de privilégier l’Inter Milan, il ne pisterait pas Mauro Icardi. Selon les informations de Marc Mechenoua, journaliste pour Goal, Icardi aurait bien été proposé à l’AC Milan « mais l’attaquant argentin n’entre pas dans les plans des rossoneri. » Malgré ça, le PSG ne devrait pas avoir de mal à lui trouver une porte de sortie cet été.