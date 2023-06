Georginio Wijnaldum dans le viseur de Fenerbache

Georginio Wijnaldum a encore un an de contrat avec le PSG. Le club de la capitale ne compte pas forcément sur lui et devrait lui indiquer la porte de sortie. Fenerbache serait intéressé par sa venue

Arrivé à l’été 2021 au PSG, Georginio Wijnaldum n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable au sein du milieu de terrain du club de la capitale. L’été dernier, souhaitant avoir du temps de jeu afin de participer à la Coupe du monde avec les Pays-Bas, il avait été prêté à l’AS Roma. Mais malheureusement pour lui, il a été victime d’une fracture du tibia dans les premières semaines de la saison 2022-2023. Il avait dû se faire opérer et il a ainsi manqué plusieurs mois de compétition, dont le Mondial au Qatar. De retour ses les terrains en février, il aura joué en tout et pour tout 23 matches toutes compétitions confondues (1094 minutes) pour deux buts et une passe décisive.

Un budget de cinq millions d’euros pour Fenerbache

Encore sous contrat un an avec le PSG, il ne devrait pas rester à Paris ne figurant pas dans les plans de sa direction. L’AS Roma aimerait le conserver mais souhaiterait faire baisser son option d’achat, qui s’élève à 8 millions d’euros. Mais le club romain n’est pas le seul dans ce dossier puisque le PSV Eindhoven et le Feyenoord seraient aussi intéressés par l’ancien de Liverpool. L’Arabie saoudite pourrait également se positionner pour l’international néerlandais. Georginio Wijnaldum a indiqué qu’il n’avait qu’un seul souhait pour son avenir, jouer. Ce mardi, un nouveau nom est apparu comme possible destination pour le vainqueur de la Ligue des Champions 2019, Fenerbache. Le club stambouliote souhaite se renforcer avec des joueurs affirmés afin de se battre pour le titre la saison prochaine. Il a déjà recruté Edin Dzeko, et se pencherait également sur Philippe Coutinho. Selon les informations de Fotomac, il aimerait aussi renforcer leur milieu de terrain avec Georginio Wijnaldum. La direction turque serait venue au renseignement auprès des dirigeants du PSG au sujet de Wijnaldum. Pour recruter le Néerlandais (32 ans), Fenerbache aurait un budget de 5 millions d’euros. Suffisant pour convaincre le PSG ? Affaire à suivre.