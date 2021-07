L’AC Milan veut prolonger Théo Hernandez (GDS)

Le PSG n’en a pas fini avec son mercato XXL. Les Rouge & Bleu sont souvent associés à deux joueurs ces dernières semaines, Paul Pogba et Théo Hernandez. Pour ce dernier, le PSG aurait déjà fait une offre de 40 millions d’euros à l’AC Milan. Mais le club milanais ne compte pas se séparer de son latéral gauche (23 ans). Selon la Gazzetta dello Sport, les dirigeants milanais souhaitent prolonger le contrat (juin 2024) de l’ancien madrilène. Une forte revalorisation salariale, à la hauteur des cadres de l’équipe, devrait être liée à cette extension de contrat. Le quotidien sportif transalpin assure qu’une réunion doit avoir lieu à la fin du mois d’août entre les représentants d’Hernandez et la direction italienne pour parler de ce nouveau contrat. Théo Hernandez se sentirait bien chez les Lombards et n’aurait aucune envie de départ conclut la Gazzetta.