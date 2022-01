Les titis et Lionel Messi présents à l’entraînement du PSG

Dimanche soir (20h45, Prime Video), le PSG reçoit – au Parc des Princes – le Stade de Reims dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont une nouvelle fois entraînés ce jeudi au Camp des Loges. Une séance à laquelle a participé Lionel Messi. L’Argentin – testé positif à la Covid-19 – durant ses vacances, a repris progressivement l’entraînement.

Après des séances individuelles pendant une semaine, la Pulga a retrouvé l’entraînement collectif depuis mardi. Il était donc encore présent aujourd’hui comme on a pu le voir sur les photos postées par le PSG sur son site internet. Habitués aux entraînements avec les pros, les titis parisiens, dont Edouard Michut, Xavi Simons ou bien encore El Chadaille Bitshiabu et Ismaël Gharbi étaient encore-là. Kylian Mbappé, touché aux adducteurs et qui ne s’est pas entraîné depuis le match contre Brest, n’apparait pas sur les photos.