Dans huit jours, la Coupe du Monde va débuter. Lionel Messi jouera son cinquième mondial et certainement son dernier. L’Argentine est l’une des équipes favorites de la compétition mais pourrait tomber sur l’Equipe de France dès les huitièmes. Le numéro 30 du PSG ne veut pas penser à ce possible affrontement.

Hier, Lionel Scaloni a dévoilé sa liste pour la Coupe du Monde au Qatar. Sans surprise, Lionel Messi a été convoqué. La Pulga jouera son cinquième et très certainement dernier Mondial. Il a l’ambition de l’emporter. Dans le groupe C en compagnie de l’Arabie Saoudite, le Mexique et la Pologne, les Argentins pourraient croiser la route de l’Equipe de France dès les huitièmes en cas de deuxième place pour l’une des deux équipes. Un scénario qui offrirait le remake du huitième de finale de la Coupe du Monde 2018, lors duquel la France s’était imposée dans un match complètement fou. Interrogé sur cette possibilité dans un entretien accordé à Olé, l’attaquant du PSG (35 ans) a expliqué ne pas vouloir penser à ça.

« Il faut penser au premier match et commencer par une victoire »

« Il faut penser au premier match et commencer par une victoire. Cela vous donne la paix d’esprit pour la suite. Aujourd’hui, nous disons que cela pourrait être ainsi et ainsi et ensuite cela se passe différemment. Lors de la dernière Coupe du monde avant notre départ, nous étions déjà à la première place. Nous étions déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, nous pensions aux croisements et finalement, tout s’est passé différemment. À la Coupe du monde, il se passe toujours des choses que l’on ne peut pas imaginer, qui a priori sont étranges. Nous devons penser au premier match. Aujourd’hui, je ressens beaucoup de similitudes entre ce groupe et celui de 2014. Je pense que c’est très similaire par rapport au groupe qui a été constitué, à la force du groupe et à la force mentale. »