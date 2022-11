Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma convoqués avec l’Italie

La Coupe du Monde débute dans huit jours. Une compétition que ne disputera pas l’Italie. Battue par la Macédoine du Nord en demi-finale du barrage d’accession au Mondial, elle ratera pour la deuxième fois de suite la Coupe du Monde. Malgré ça, la Squadra Azzurra va jouer deux matches amicaux.

Pour la deuxième fois de suite, l’Italie ne disputera pas la Coupe du Monde. Vainqueurs de l’Euro 2020, les Italiens ont été éliminés par la Macédoine du Nord lors des barrages d’ascension au Mondial. Les Macédoniens ont ensuite été battus par le Portugal, pour la qualification à la Coupe du Monde. Malgré cette absence de la plus grande compétition du football pour les pays, l’Italie va jouer deux matches avant le début de ce Mondial. La Squadra Azzurra affrontera l’Albanie à l’Air Albania Stadium de Tirana le 16 novembre à 20h45. Quatre jours plus tard, les Italiens se déplaceront à Vienne pour affronter l’Autriche (20h45). Sans surprise, les deux Italiens du PSG, Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma ont été convoqués. Après le match contre Auxerre, les deux rejoindront donc leur sélection pour une semaine avant de retrouver le Camp des Loges le 5 décembre comme l’a expliqué Christophe Galtier en conférence de presse.

La liste de l’Italie