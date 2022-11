À la lutte avec les gros cadors du football européen pour s’attacher les services de l’attaquant de Palmeiras, Endrick, le PSG a formulé une offre, mais pas satisfaisante aux yeux du club brésilien.

Au cours des prochaines semaines, la direction du PSG s’activera pour renforcer l’effectif lors du mercato hivernal. Mais Luis Campos piste également des jeunes à fort potentiel pour les années à venir. Ainsi, le recrutement d’Endrick (16 ans) pourrait être un gros coup sur le marché des transferts, en raison de la forte concurrence dans ce dossier. La pépite brésilienne impressionne depuis ses débuts en professionnel il y a quelques semaines mais devra attendre sa majorité, en juillet 2024, pour rejoindre un club européen. Récemment, il a indiqué qu’il suivait avec attention les rencontres du PSG. Et les dirigeants parisiens auraient déjà dégainé une offre à Palmeiras.

Une offre de 45M€ refusée

En effet, comme le rapporte ESPN Brasil, le PSG aurait fait une offre de 45M€ à Palmeiras afin de céder son joueur sous contrat jusqu’en 2025. Mais l’équipe brésilienne aurait refusé cette proposition. Le club parisien est en contact avec l’entourage du joueur depuis un certain temps et aurait notamment demandé à Neymar un coup de pouce dans ce dossier. « Le club français est confiant dans sa capacité à conclure un accord », rapporte le média. Ainsi, les dirigeants parisiens seraient prêts à poursuivre les négociations et à augmenter leur offre à 60M€, soit la clause libératoire du joueur, toujours selon ESPN Brasil.

Endrick rêve de jouer en Premier League

Mais, le PSG devra faire face à la concurrence de Chelsea dans ce dossier. En effet, le club londonien serait prêt à s’aligner sur la clause libératoire du joueur. De plus, Endrick et sa famille ont déjà été accueillis par les Blues dans leur centre d’entraînement en Angleterre. « Le défenseur brésilien, Thiago Silva, a été invité à rencontrer son compatriote et à le convaincre de venir à Londres. » Si l’entourage du Brésilien affirme que la décision finale reviendra au joueur, Endrick a pour rêve d’évoluer en Premier League, ce qui donne un avantage à Chelsea. Mais d’autres grands noms du football européens pourraient bientôt intervenir dans ce dossier à l’image du Real Madrid et du FC Barcelone. Les deux clubs espagnols pourraient « intensifier leur intérêt dans les prochains jours », conclut ESPN Brasil.