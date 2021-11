Lafont : « Navas et Donnarumma sont juste énormes »

Pour son retour à la compétition après la trêve internationale, le PSG affronte le FC Nantes (cet après-midi à 17h sur Prime Video) au Parc des Princes, dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino verra le retour de certains joueurs. En face, les Canaris (10e) pourront compter sur Alban Lafont dans le but. Dans un entretien à RMC Sport, le portier français a évoqué cette confrontation face aux Rouge & Bleu.

« C’est sûr qu’il y a de grands joueurs en face, quasiment tout le monde va regarder le match parce que c’est le PSG et si on fait un bon match contre eux, on va être plus mis en valeur que contre un autre adversaire. Qui craint-il le plus entre Messi, Neymar et Mbappé ? Franchement, les trois… C’est juste extraordinaire, c’est un plaisir de les affronter. Tous les joueurs rêvent d’affronter les meilleurs donc forcément, c’est un plaisir de jouer contre eux. Je pense que Mbappé, on le voit tous les week-ends, on n’a pas trop besoin de vidéo. On sait que sur une accélération, il peut faire changer un match donc il faudra être très attentif », a déclaré Alban Lafont avant d’être questionné sur Keylor Navas et Gigio Donnarumma. « C’est deux styles différents, deux excellents gardiens de but, avec d’énormes qualités. J’admire beaucoup les deux. Je n’ai pas de préférence. Les deux sont juste énormes. »