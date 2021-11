Raiola : « Ça va bien se terminer pour Donnarumma »

Depuis le début de la saison, Mauricio Pochettino gère parfaitement la gestion de ses deux gardiens de grandes classes en la personne de Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Les deux portiers du PSG sont performants lorsque l’on fait appel à eux.

L’Italien (22 ans) a récemment expliqué que cette concurrence ne le l’affectait pas dans son travail mais que ça le perturbait personnellement. » Son agent – Mino Raiola – ne se fait pas de soucis pour lui. « Je ne sais pas si c’est un problème, mais je suis sûr de la façon dont cette situation des gardiens du PSG va se terminer. Et ça va bien se terminer pour Donnarumma, lance Raiola dans une interview accordée à Tutto Mercato Web. Cela prendra du temps et de la patience, cela sera résolu. »