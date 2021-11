Henry : « Messi à Paris, c’est extraordinaire »

Depuis l’arrivée de QSI au PSG, le club de la capitale est l’acteur principal du rayonnement à l’international de la Ligue 1. Les arrivées récentes de Neymar Jr et Leo Messi ainsi que les performances de Kylian Mbappé ont permis au championnat français de bien s’exporter. Dans une vidéo postée sur le compte Twitter d’Amazon Prime, le consultant de la chaîne – Thierry Henry – est revenu sur l’évolution de la Ligue 1.

« Après, je pense qu’à un moment donné, il y a eu l’arrivée de Zlatan. Il y a eu aussi un coup important de garder Mbappé et de ne pas laisser partir nos talents jeunes. Je pense que c’était un grand coup parce que les gens ont commencé à regarder le championnat. Après maintenant, il n’y a pas que Paris, Zlatan et Mbappé. On s’est retrouvé dans un truc où à l’étranger, les gens ont commencé à regarder ce qui se passait dans le championnat français. Maintenant, on est là. Il y a Leo Messi qui est là aussi, et Neymar qui est venu. Mais maintenant moi ce qui m’intéresse, c’est le jeu. À l’heure actuelle, je vois des coaches qui essayent de voir s’ils peuvent gagner un match quand ils rentrent sur le terrain plutôt que d’essayer de ne pas le perdre ou de ne pas prendre de buts. Je vois des coaches qui vont vers l’avant et ça aussi c’est important. »

Dans cette interview, l’ancien international français a également évoqué l’arrivée de Leo Messi au PSG. « J’étais surpris au départ de voir Lionel Messi partir de Barcelone. Même lui a dit qu’il ne s’y attendait pas. Maintenant, il vient au PSG. Paredes, Di Maria et son ami Neymar ont dû lui en parler. Il voit qu’il a capacité de se retrouver dans une équipe qui peut gagner. Déjà le Championnat, et j’espère pour lui et le football français la Ligue des champions. Mais ça me fait toujours bizarre de le voir avec les couleurs du PSG. Bien sûr que c’est de bon augure pour la Ligue 1 et pour le PSG. Que ce soit sur les ventes de maillots ou sur le terrain. On sait qu’il n’a toujours pas marqué en Championnat mais il l’a déjà fait en Ligue des champions. Lionel Messi à Paris, c’est extraordinaire. Je pense que les gens suivent plus la Ligue 1 maintenant, comme avec l’arrivée de Zlatan et des autres après. Maintenant, il y a des gens qui ont les maillots de Paris. Ils marchent dans la rue avec les maillots de Paris. Et je vais même plus loin : Parfois, ils ne savent même pas ce que c’est tellement c’est puissant. C’est comme nous, quand tu marches avec la casquette des Yankees. Mais tu ne sais même pas tellement ça se porte et tellement c’est fort. Ça dépasse même la Ligue 1. Mais je suis content de voir ce qu’ont pu faire le PSG et le Championnat aussi. Comme ce qu’avait fait l’OL dans le passé pour maintenir la Ligue 1 à un certain niveau. »