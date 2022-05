Le nom de Kalidou Koulibaly est associé au PSG depuis plusieurs années. Le défenseur central sénégalais joue depuis huit ans à Naples et arrive en fin de contrat le 30 juin 2023. Il discute d’une prolongation de contrat avec ses dirigeants mais n’a pas encore trouvé d’accord. Pour faire des économies, le Napoli aimerait faire baisser son salaire par deux, en passant de 6 à 3 millions d’euros par an. Si les discussions n’aboutissent pas le club italien le vendra pour ne pas le laisser partir libre dans un an. Dans cette optique, son prix aurait été fixé à 35-40 millions d’euros par an. Trois clubs se seraient positionnés, le PSG, la Juventus Turin et le FC Barcelone.

L’agent de Koulibaly met les choses au clair

Fali Ramadani, agent de l’international sénégalais, a décidé de prendre la parole pour clarifier les choses sur l’avenir de Koulibaly. « Les informations quotidiennes concernant Koulibaly qui apparaissant systématiquement dans les médias me poussent, en tant que représentant du joueur, à une simple clarification, explique l’agent pour le Corriere dello Sport. Pour le moment, il n’y a pas de négociations avec d’autres clubs concernant son avenir et nous attendons de rencontrer le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, pour définir la meilleure solution pour le joueur et le club.«