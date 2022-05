Plusieurs joueurs du PSG ne sont pas encore en vacances. Ils sont actuellement avec leurs sélections nationales respectives pour participer à plusieurs matches amicaux, dans le cadre de la Ligue des Nations ou bien encore les qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023. Deux titis parisiens disputent actuellement l’Euro U17 avec l’Equipe de France, El Chadaille Bitshiabu et Warren Zaïre-Emery.

Encore un but magnifique pour Zaïre-Emery

Hier, les deux jeunes du PSG étaient titulaires lors de la demi-finale de la compétition contre le Portugal. Zaïre-Emery ne va pas mettre longtemps pour se mettre en évidence dans cette rencontre. Dès la huitième minute, il a décoché une magnifique frappe des 30 mètres pour tromper le gardien portugais et mettre la France devant (1-0, 8e). Mais cette avance va être de courte durée puisque le Portugal va réussir à égaliser quatre minutes plus tard (1-1, 12e) par l’intermédiaire de Moreira avant de voir Essugo envoyer une mine des 40 mètres pour permettre aux Lusitaniens de virer en tête dans cette demi-finale (1-2, 20e). Un dernier but sera marqué dans cette première période, pour la France. Juste avant la pause, Muniz va propulser le ballon dans ses propres filets pour remettre les deux équipes à égalité (2-2, 45e+1). La deuxième mi-temps ne permettra pas à la France et au Portugal de se départager. C’est la séance des tirs au but, comme en quart de finale contre l’Allemagne, qui va décider du finaliste. Et dans cet exercice, ce sont les Français qui s’imposent (6-5). Les Bleuets affronteront les Pays-Bas mercredi (18 heures) – qui ont éliminé la Serbie égalent aux tirs au but (2-2, 5 t.a.b à 3) – pour tenter de remporter l’Euro U17 pour la troisième fois de l’histoire de la France. Les deux joueurs du PSG ont joué l’intégralité de la rencontre.