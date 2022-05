Le PSG cité parmi les prétendants pour Koulibaly

Après une saison décevante, le PSG va effectuer pas mal de changements au sein de son effectif mais aussi de sa structure sportive. Avec les départs (quasiment) actés de Leonardo et Mauricio Pochettino, l’équipe parisienne devrait faire peau neuve. De nombreux joueurs sont annoncés sur le départ tandis que d’autres devraient venir renforcer les Parisiens. Un des postes ciblés par la direction Rouge & Bleu est celui de défenseur central. Avec la saison décevante de Sergio Ramos, et les autres membres de l’axe de la défense, les dirigeants voudront compter sur un nouveau renfort et un nom revient, celui de Kalidou Koulibaly.

Pas d’accord de prolongation avec Naples

Selon La Gazzetta dello Sport, la prolongation de Kalidou Koulibaly avec Naples devient de plus en plus difficile puisque les dirigeants napolitains souhaiteraient diviser par deux son salaire pour passer de 6 M€ à 3M€. Cette décision serait dans le but de le signer sur du long terme. Le quotidien italien explique que le prix d’une éventuelle vente serait fixée à 35-40 millions d’euros puisqu’il ne lui reste plus qu’une année de contrat. Son agent discute avec des clubs proches de lui comme Chelsea et le PSG mais surtout le FC Barcelone et la Juventus Turin. Une information que confirme le journal catalan Sport, qui écrit que le défenseur sénégalais serait bel et bien sur le départ du Napoli mais le favori pour le récupérer serait le Barça.