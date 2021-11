L’agent de Karim Adeyemi a rencontré les dirigeants du PSG

C’est le mois de novembre pour le PSG, des matches importants arrivent avec entres autres la confrontation face à Manchester City dans six jours qui va déterminer l’avenir européen des Rouge & Bleu. Ce samedi déjà, le club de la capitale retrouve le Parc des Princes et la Ligue 1 en recevant le FC Nantes (17h00). Pourtant chaque jour on retrouve des rumeurs de transferts qui concerne le Paris Saint-Germain, aujourd’hui c’est le cas de Karim Adeyemi qui est évoqué en Allemagne.

En effet selon les informations de Florian Plettenberg de Sport1, l’agent de Karim Adeyemi a rencontré aujourd’hui les représentants du @PSG_inside à Paris. Le journaliste rapporte que le représentant du joueur « continue son tour d’Europe » après avoir rencontré de nombreux clubs comme le FC Barcelone ou encore le Bayern Munich. À voir dans les prochains mois si l’attaquant du RB Salzbourg décidera de faire ses valises pour prendre la direction de la capitale française.