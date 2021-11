Ce samedi, le PSG reprend enfin du service avec la réception du FC Nantes pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Mais surtout, les Rouge et Bleu enchaîneront derrière avec un déplacement périlleux sur les terres de Manchester City, une partie qui pourrait bien décider du premier de ce groupe A de Ligue des Champions.

Sur le flanc depuis son choc à la hanche subi face à l’OM le 24 octobre dernier, Marco Verratti est espéré par le PSG pour ce choc au sommet, tout comme Presnel Kimpembe qui a dû déclarer forfait juste avant la trêve internationale suite à une lésion aux ischios-jambiers de la cuisse gauche. En tout cas, bonne nouvelle, les deux hommes ont pu prendre part à une partie de la séance collective du jour comme nous avons pu l’observer sur les images partagées par le club parisien sur ses réseaux sociaux.

🆕📸⚽️ L'entrainement de ce mercredi matin ! pic.twitter.com/nxtEI3SBBA — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 17, 2021

De son côté, Goal nous indique que le PSG serait confiant quant à la possible présence de Verratti et de Kimpembe dans le groupe rouge et bleu qui s’envolera pour Manchester City en milieu de semaine prochaine. L’attitude des deux joueurs sur les derniers jours et leur présence à l’entraînement ce jour sont les principales causes de cet optimisme parisien.