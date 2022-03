Landreau aimerait voir Mauricio Pochettino rester au PSG

Le PSG réalise l’une de ses pires saisons depuis l’arrivée de QSI. Après avoir perdu le Trophée des Champions l’été dernier, les Parisiens ont été éliminés en huitièmes de finale de Coupe de France et de Ligue des Champions. Il ne reste plus que la Ligue 1 à aller chercher. Cet été, il devrait avoir beaucoup de mouvement au sein des Rouge & Bleu. Mauricio Pochettino devrait partir. Mais pour Mickaël Landreau, le technicien devrait rester et avoir plus de responsabilité.

« Je vais prendre les choses à contresens. Il n’est jamais trop tard pour faire son autocritique. J’aimerais que Pochettino reste à Paris et même qu’il prolonge et qu’il décide avec qui et comment, lance l’ancien gardien du PSG dans le Late Football Club. J’estime qu’aujourd’hui il y a aucun entraîneur qui a le pouvoir à Paris. Et moi, j’aimerais qu’on l’écoute, et qu’on lui dise « ok moi je veux jouer comme ça, j’ai besoin de joueurs comme ça, et laissé moi deux ans. Je vais vous gagner toutes les compétitions. » Vous vouez qu’il reparte dans un autre club et qu’il soit Champion d’Europe avec une autre formation ? C’est Tuchel, Emery et Ancelotti. D’ailleurs, ils sont tous les trois en quart de finale de la Ligue des Champions. Il n’est jamais trop tard pour donner du poids au vestiaire, pour donner du poids à un entraîneur. […] Les joueurs écouteront l’entraîneur à partir du moment où il a les clés et qu’il décide des joueurs qu’il va recruter. […]Ça veut dire que le meilleur entraîneur du monde, si on ne lui donne pas les clés, ça va continuer.«