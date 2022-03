Le PSG fait partie des meilleurs clubs du monde depuis maintenant plusieurs années. Ils rivalisent avec les plus grands clubs sur et en dehors du terrain. Comme chaque année, le cabinet Deloitte dévoile son classement des clubs les plus lucratifs d’Europe. Cette saison, la première place est occupée par Manchester City, avec 644,9 millions d’euros de revenus sur la saison 2020-2021. Il devance le Real Madrid 640,7 M€) et le Bayern Munich (611,4 M€). Leader l’année dernière, le FC Barcelone tombe à la quatrième place (582,1 M€).

Le PSG figure dans le top 10 avec une sixième place et 556,2 millions d’euros de revenus. C’est une place de mieux que le dernier classement, mais une de moins que celui de 2020. Le club de la capitale est devancé par Manchester United (558 M€). Liverpool (550,4 M€), Chelsea (493,1 M€), la Juventus (433,5 M€) et Tottenham (406,2 M€) complètent le Top 10.