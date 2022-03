Karchaoui : « Aller le plus loin possible dans cette compétition »

Ce soir (18h45), les Féminines du PSG affrontent le Bayern Munich dans le cadre du quart de finale aller de l’UEFA Women’s Champions League. Une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur la chaîne Youtube de DAZN et commentée sur Canal Supporters. Sakina Karchaoui – qui devrait être titulaire – était présente en conférence de presse. La latérale gauche a expliqué que ses coéquipières et elle veulent aller le plus loin possible dans la compétition.

« Nous sommes tranquilles. Nous allons jouer notre football et nous ferons tout pour aller le plus loin possible dans cette compétition afin de satisfaire les objectifs du club. Nous avons un objectif qui est celui de remporter la Ligue des Champions. Nous avons aussi la Coupe de France et le championnat à disputer. C’est un objectif commun, assure la joueuse du PSG. On sent le soutien du club et des supporters au quotidien. C’est ce dont nous avons besoin dans cette période particulière. Nous sommes contentes de jouer dans des gros stades surtout devant le public. On voit une réelle évolution dans le football féminin. Cela nous booste dans nos performances et nous donne une force supplémentaire quand les supporters sont présents en masse.«