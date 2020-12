Le PSG se déplace à Lille ce soir dans le cadre du choc de la 16e journée de Ligue 1 entre le deuxième et le troisième. Un match qui pourrait permettre à l’une des deux équipes de reprendre la première place du championnat actuellement occupée par Lyon. Pour Mickaël Landreau – qui a joué pour les deux clubs, de 2006 à 2009 au PSG puis de 2009 à 2012 au LOSC – le rapport de force s’est rééquilibré entre le PSG et Lille. “Je pense qu’il y a un rapport de force qui s’est rééquilibré parce que les Parisiens sont moins consistants, en championnat notamment, et d’un côté, Lyon a passé un cap, et les Lillois sont très très consistants dans leurs prestations. Ce qui peut favoriser ça, c’est que les Lillois sont très solides, contre les gros ils sont très consistants, Il y a de la complémentarité offensivement, complimente Landreau dans le Canal Football Club. Ils ont aussi fait un exploit sur la pelouse de l’AC Milan, ça a marqué. Ils sont capables de faire un exploit et de battre le PSG.“