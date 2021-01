Mauricio Pochettino a vécu sa première semaine en tant qu’entraîneur du PSG. Les observateurs ont analysé ses premières compositions et son temps de jeu. Ce dimanche, le plateau du Canal Football Club s’est penché sur les principes de jeu que veut imposer l’Argentin. Pour Mickaël Landreau, la clé de la réussite des souhaits de jeu de l’Argentin passera par Neymar. “Pour moi, la clé c’est Neymar. Parce qu’en fait, Neymar fait ce qu’il veut depuis plusieurs semaines. Autant Kylian Mbappé, à mes yeux et on peut penser autrement, est beaucoup plus dans un collectif que Neymar. Et là, on ne peut pas tricher. L’enjeu pour Mauricio Pochettino ça va être de gérer Neymar.“

De son côté, Laure Boulleau estime que la clé de la réussite de Mauricio Pochettino sera d’installer un projet collectif. “Le défi de Pochettino va être de découvrir la Ligue 1. Il ne va pas jouer tout le temps contre Brest. Il va jouer contre des blocs bas. Je pense que cela ne va pas être si facile que ça. Il va très certainement avec son aura donner de l’intensité. La clé va être dans le projet collectif qu’il va mettre en place. Il ne faut pas qu’il se repose sur ses stars et qu’il réussisse à convaincre de créer une identité collective à cette équipe pour qu’elle coure.“