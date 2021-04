Le PSG mené, n’est jamais revenu cette saison. Hier encore, l’ouverture du score de Jonathan David à la 20e minute n’aura pas trouvé de réponse. Neymar a reçu son quatrième carton rouge depuis son arrivée au PSG, encore une fois en fin de match, quand il s’est senti très frustré. Jeu, attitude, comportement, beaucoup de choses ne vont pas dans le club capitale, juge Mickaël Landreau, ancien portier du LOSC et du PSG. “En face du PSG il y avait une équipe. Avec de la solidarité et des leaders exemplaires dans l’abnégation : André, Fonte, Maignan. A Paris, dès que c’est plus dur, qu’est-ce qu’on voit ? Carton rouge, on s’énerve… Les leaders sont en faillite. Il y a un problème qui est récurrent depuis des semaines et des semaines. Quand tout va bien, c’est facile, il y a des talents. Il y a ce match exceptionnel au Barça. Mais pour moi, il n’y a pas d’âme. Il manque des choses au PSG. Alors, peut-être qu’ils seront champions, parce qu’il y a quand même des joueurs. Mais il y a cette réalité là”, a commenté l’ancien gardien de but sur Canal Plus.