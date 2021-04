Duluc mise sur Monaco et le LOSC pour le titre

Premier, deuxième, troisième ou quatrième (la place du con) de la Ligue 1, on ne sait pas à quelle place finira le PSG cette saison. Mais il y a de quoi redouter la suite dans cet exercice atypique avec huit défaites au compteur en 31 journées. Le journaliste de L’Equipe Vincent Duluc mise maintenant sur le LOSC – qui a refait un écart – ou l’AS Monaco, la meilleure dynamique.

“Bien sûr, on a suffisamment de souvenirs pour ne pas écarter le PSG de cette course brûlante que ses défaillances entretiennent, et on aurait même juré, juste avant la trêve internationale, que son heure triomphante à Lyon avait annoncé sa reprise en main. Mais ce samedi de feu, dans une L1 tourneboulée par l’époque, ces stades vides, cette fatigue qui touche les équipes par cycles, ces circonstances qui laissent le spectateur déshabitué de ses repères, a surtout dégagé deux propositions différentes, mais complémentaires“, explique le journaliste dans l’édito de L’Equipe. Elles se nomment Monaco et Lille. “Les Monégasques ont un style et un élan, avec moins de talent visible qu’en 2017, mais, à l’échelle, puisque le PSG en montre beaucoup moins qu’il y a quatre ans, en L1, ce talent-là peut les porter aussi loin. Il les a poussés, déjà, à faire tomber Lyon du podium. Mais on ne peut pas prétendre que les temps ont changé et attendre aussi longtemps, dans cette chronique, pour souligner combien la saison du LOSC est fantastique. Ces gars-là respectent le jeu. Cette victoire au Parc des Princes est un coup de tonnerre, mais pas une surprise. C’est une prise de pouvoir, mais pas un renversement soudain des valeurs. C’est l’affirmation d’un collectif et d’une ambition. Et, désormais, d’un favori au titre de champion de France.”