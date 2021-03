Rabe : “Mbappé ne peut pas être le seul responsable du manque d’occasions des Bleus”

Le match nul de l’Equipe de France face à l’Ukraine mercredi dernier (1-1), dans le cadre des qualificatifs à la Coupe du monde 2022, continue de faire parler. La prestation de Kylian Mbappé a notamment été pointée du doigt par de nombreux observateurs de football. Cependant, l’ancien capitaine du PSG, Eric Rabesandratana, a tenu à défendre l’attaquant parisien dans sa chronique sur France Bleu Paris.

“Il a été pas mal critiqué c’est vrai, c’est pour cela que je voulais faire un point. Ça ne m’a pas trop plu qu’on critique et qu’on mette la responsabilité du jeu offensif sur Kylian Mbappé, même si c’est un joueur important. Il a raté un peu son match contre l’Ukraine. Un peu tout le monde a raté son match contre l’Ukraine et de mettre la responsabilité du manque de jeu offensif sur Mbappé, c’est un peu trop facile. Quand vous n’avez quasiment aucune occasion et pas de jeu offensif, c’est trop facile de mettre la responsabilité sur Mbappé”, a commenté Eric Rabesandratana, sur les ondes de France Bleu Paris. “Ça me dérangeait un peu qu’on mette toute cette responsabilité sur Mbappé. En ce moment il est en forme, il est arrivé un peu fatigué en Equipe de France. C’est clair qu’on compte beaucoup sur lui, mais derrière tout cela il y a également le manque de jeu collectif de la part de l’Equipe de France. Pour moi, la responsabilité est plus sur Didier Deschamps qui n’a pas réussi à trouver un schéma de jeu offensif pour trouver la faille dans cette équipe ukrainienne. Mbappé ne peut pas être le seul responsable du manque d’occasions des Bleus. C’est important aussi de trouver des solutions collectives quand il y a un joueur phare qui ne trouve pas la solution.”