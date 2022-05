C’est le feuilleton qui tient en haleine les supporters du PSG et du Real Madrid depuis plusieurs mois. En fin de contrat le 30 juin avec les Rouge & Bleu, Kylian Mbappé (23 ans) n’avait pas encore pris de décision sur son avenir jusqu’à ces derniers jours. Lors de la cérémonie des Trophées UNFP, il avait expliqué que son choix était quasiment fait et que l’annonce de son futur serait bien avant le 28 mai et le rassemblement de l’Equipe de France.

Kylian Mbappé devrait annoncer son futur club en cette fin de semaine

Selon les informations de Santi Aouna, journaliste spécialiste du mercato pour Foot Mercato, l’annonce de la décision de l’attaquant du PSG est imminente. L’ancien monégasque devrait annoncer le nom du club dans lequel il jouera la saison prochaine dimanche.