Joan Laporta, ancien président du Barça candidat en pole position pour reprendre la présidence du club (élection le 7 mars), avait déclaré à la TVE que le PSG tentait de déstabiliser le FC Barcelone – avec en fond le huitième de finale Ligue des Champions entre les deux équipes – suite aux déclarations de Leonardo. Pour rappel, le directeur sportif avait juste faut savoir que le PSG pouvait être intéressé par une arrivée de Leo Messi. Le candidat Laporta n’en est pas resté là. Le Catalan a une nouvelle fois chargé le PSG lors de la présentation de son programme économique.

“Le Barça doit pouvoir faire une bonne proposition à Messi pour qu’il l’étudie et l’accepte, même si je comprendrais toute réponse de la part de Leo. En tout cas il doit connaître la situation du club, c’est urgent. Parce qu’actuellement il est libre de négocier avec un autre club, et le Barça avance sans président“, a déclaré Joan Laporta, dans des propos rapportés par RMC Sport. “Le PSG se permet de dire publiquement qu’il veut recruter Messi. Chose que le Barça ne se permettrait pas, parce que c’est irrespectueux. Et encore plus venant d’un club-état qui ne respecte pas les règles. Nous devons travailler là-dessus avec l’UEFA et la FIFA.” Joan Laporta qui semble oublier le dossier Neymar Jr l’été 2019 et les déclarations récurrentes des dirigeants barcelonais, ou encore les dossiers Marquinhos, Thiago Silva, Marco Verratti ou Angel Di Maria…