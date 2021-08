La conférence de presse du président du FC Barcelone, Joan Laporta, était attendue après la “bombe”, l’annonce de la séparation avec Lionel Messi. Elle se tient en cette fin de matinée au Camp Nou, dans l’Auditori 1899. Voici les propos en direct du dirigeant catalan :

“Je suis ici pour vous expliquer la situation avec Leo Messi. Tout d’abord, je voudrais dire que nous avons malheureusement reçu un héritage désastreux. La masse salariale représente 110% des revenus du club. Les règles de laLiga passent par un fair-play financier qui impose des limites. Nous n’avons pas de marge. Ce contrat ce serait 15% de masse salariale en plus. Quand nous sommes arrivés au club, après les premières conclusions de l’audit et la clôture de la saison, les chiffres semblaient meilleurs. Mais ils sont bien pires que prévu. Cela a conduit à des pertes attendues beaucoup plus élevées qu’attendues. Le Fair-play de LaLiga est différent. C’est pourquoi nous n’avons pas pu conclure le premier contrat convenu avec Leo Messi, que je vais expliquer en détail. Pour être dans les clous de ce fair-play, le Barça aurait dû hypothéquer un demi-siècle de droits audiovisuels du club. Et je ne suis prêt à le faire, pour personne. Nous avons une institution vieille de 122 ans qui est au dessus des joueurs, même au dessus du meilleur joueur du monde. Nous serons éternellement reconnaissants avec lui, mais le club passe avant tout. Je veux terminer en disant que Léo voulait rester, nous aussi. Le fait qu’il veuille rester représentait la première étape, nous devons remercier tous ceux qui ont négocié, de la part du club et de Léo. Nous voulions le faire mais nous n’avons pas de marge salariale. La gestion calamiteuse par le passé l’empêche. Le meilleur joueur du monde a d’autres propositions. A un moment donné il faut laisser les émotions de côté et regarder les chiffres. Leo laisse un excellent héritage. Il a marqué l’histoire. Il a été le joueur avec le plus de succès accumulés dans l’histoire du club. Il laisse une trace. Il a été la référence d’une étape splendide dans l’histoire du Barça. Nous lui devons un éternel merci. Nous voulions que l’après-Messi commence dans deux ans, pas aujourd’hui. Compte tenu des circonstances, tout a été avancé. Nous voulions tous profiter de sa magie, mais ce n’est pas possible. LaLiga nous avait laissé entendre de manière assez convaincante que le contrat de cinq ans pouvait entrer. Mais après une analyse ils nous font savoir que ce contrat n’entre pas non plus. Et cela a tout déclenché. Le fair-play aurait accepté avec une hypothèque du club. Je ne veux pas laisser de faux espoirs, la discussion est close. On est tristes de ne pas pouvoir lui offrir les adieux qu’il mérite, on aurait voulu que ce soit plus joli. Il y a deux jours, je suis arrivé à la conclusion que ce n’était pas possible. Hier, j’ai eu les dernières conversations avec le père de Leo. Il y a eu des négociations très intenses ces derniers mois. Nous devons féliciter toutes les parties, elles ne sont pas parvenues à un accord car il ne pouvait pas être formalisé en raison de problèmes extérieurs. La difficulté était maximale, nous connaissions le Fair-play. La gestion précédente du club a été un désastre. Il y a eu des réunions et des appels quotidiens avec la Ligue. Il est arrivé un moment où nous avons cru que oui, ils acceptaient notre proposition. La Ligue nous demande de respecter le règlement, c’est logique. J’aurais aimé apparaître ici avec Leo à côté de moi. C’était le rêve de tous les Catalans. Mais il y a des réalités. Une approche du PSG ? Je n’ai pas connaissance d’un intérêt du PSG, mais on m’a toujours dit qu’il avait d’autres options.“