Comme rapporté également par The Independant (voir ici), The Athletic affirme que Lionel Messi (34 ans) – qui n’a pas signé de nouveau contrat avec Barcelone – s’est entretenu avec Mauricio Pochettino hier soir pour parler d’un transfert au PSG. Mais ce n’est pas tout. Il y a plus. Le média sportif ajoute que le PSG a changé de position entre 22h et minuit après cette discussion entre Leo Messi et l’entraîneur, Mauricio Pochettino, son compatriote. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a pris en charge les pourparlers et l’équipe des opérations du PSG a élaboré des prévisions financières sur la façon dont l’arrivée de Messi pourrait se dérouler. Mieux, ce vendredi matin, ils ont conclu que le coût de la signature du sextuple vainqueur du Ballon d’Or serait compensé par les revenus qu’il rapporterait au club. Paris serait donc en capacité de recruter Lionel Messi. En outre, il semble que Manchester City ne se lancera sur la Pulga. Ce qui laisse au PSG quelques marges de négociations.