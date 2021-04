L’arbitre de la dernière finale au sifflet pour le PSG-Bayern

Mardi soir, au Parc des Princes, face au FC Bayern le PSG jouera une place pour les demi-finales de l’UEFA Champions League 2020/21. Un choc qui sera arbitré par l’Italien Daniele Orsato (45 ans). Il sera assisté d’Alessandro Giallatini et de Fabiano Preti. Le quatrième arbitre sera Daniele Doveri. Au VAR, un duo italien : Massimiliano Irrati et Marco Guida. Quel est l’historique de Daniele Orsato avec le PSG ? Et bien, c’est l’arbitre de la finale de la Ligue des Champions 2020, le 23 aout, à Lisbonne, entre le Bayern et le PSG. L’Italien avait également arbitré le Manchester United-PSG (0-2) en 2019, le Manchester United-PSG de 2020 (1-3) ou le Celtic-Paris en 2017 (0-5). De bons souvenirs en général pour les Rouge & Bleu.